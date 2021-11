'É no mínimo estranho', diz Danilo Fernandes sobre erros de arbitragem contra o Bahia

Pelo terceiro jogo consecutivo no Campeonato Brasileiro, o Bahia saiu de campo na bronca com a arbitragem. Durante a partida contra o Flamengo, na noite desta quinta-feira (11), no Maracanã, o árbitro Vinicius Gonçalves Dias Araújo marcou toque de mão de Conti dentro da área.

Mesmo após revisar o lance no monitor do VAR, e com as imagens deixando claro que a bola bateu no peito do zagueiro, o árbitro confirmou a penalidade. Gabigol cobrou e abriu o placar para o Flamengo.

Na saída do campo, o goleiro Danilo Fernandes questionou a marcação e lembrou que o tricolor foi prejudicado com a não marcação de pênaltis contra Juventude e São Paulo.

"Na hora não tinha muita ideia. Mas acabei de olhar o celular do nosso assessor, e foi ridículo. É brincadeira. O Conti está com o braço perto, mas a bola está no peito. Não sei a intenção ou a má intenção. Tivemos dois jogos consecutivos. Em um a bola ia entrar, o cara bateu a mão na bola, o juiz falou que estava no chão. Depois o Miranda. Agora a gente vem jogar fora... Estranho", disse Danilo.

Presidente do Bahia, Guilherme Bellintani usou as redes sociais para se queixar da marcação.

“O futebol brasileiro virou um escândalo, um assalto, um absurdo. Fechem as portas. Terceiro jogo seguido com erro afrontoso contra o Bahia. Vergonhoso, indisfarçável. Querem rebaixar o Bahia? Eu imagino porque. Mas não vão conseguir”, escreveu ele.

Nesta quarta-feira (10), a CBF, em parecer da sua ouvidoria de arbitragem, reconheceu que a arbitragem errou ao não marcar pênalti do zagueiro Miranda no lateral Juninho Capixaba durante a vitória do Bahia sobre o São Paulo, na Fonte Nova.