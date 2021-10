É oficial: Bahia anuncia Guto Ferreira como novo técnico

O Bahia não perdeu tempo após a demissão do técnico argentino Diego Dabove e já anunciou o substituto. Guto Ferreira foi oficializado na noite desta quarta-feira (6), conforme o CORREIO havia antecipado. Ele estava sem clube desde que deixou o Ceará, em agosto, e emplacará a terceira passagem pelo Esquadrão.

O contrato vai até dezembro. Junto com Guto, chegam ao clube os auxiliares Alexandre Faganello e André Luís e o preparador físico Juninho.

Guto foi peça importante no acesso tricolor à Série A, em 2016, e na conquista da Copa do Nordeste em 2017. O último trabalho dele no clube foi em 2018, quando conquistou o título de campeão baiano, durante o primeiro ano da gestão de Guilherme Bellintani. Este ano, ele treinava o Ceará na final da Copa do Nordeste vencida pelo Bahia.

O treinador vai encontrar o elenco em Curitiba, quinta-feira (7), e no sábado já estará na beira do campo no jogo contra o Ahletico Paranaense, às 19h, na Arena da Baixada, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Diferentemente de outros anos, a missão de Guto Ferreira agora será a de salvar o Bahia da queda para a Série B. O tricolor tem 23 pontos e iniciou a rodada na 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento.