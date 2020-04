É oficial! Sandy e Junior farão live para arrecadar doações

Após muitas especulações, os irmãos Sandy e Junior finalmente confirmaram, às 21h desta sexta-feira (17), que farão uma live juntos para arrecadar doações para o combate ao novo coronavírus. O ao vivo da dupla acontecerá no próximo dia 21 de abril, às 20h, no YouTube da dupla.

De acordo com a postagem compartilhada por ambos nas redes sociais, a live terá clima intimista, dentro de casa, "como tudo começou". A cada real doado pelos fãs para o projeto Fome De Música, a Fundação Casas Bahia irá doar mais R$1.

"Sextou!!! E, sim, Casas Bahia, convite aceito! Eu e o @junior_lima vamos fazer nossa Live! Bem intimista, dentro de casa, como tudo começou. Da nossa família pra sua, com muito amor e música pra ajudar o maior número de pessoas possível neste momento tão delicado. Vai ser na próxima terça, dia 21, às 20h, no nosso canal do YouTube. A cada real doado por vocês para o Fome De Música durante a Live, a Fundação Casas Bahia irá doar mais R$1. Agradecemos também ao nosso fiel parceiro @cartaoelo por embarcar com a gente novamente nesse mar de amor e doações. Vai ser lindo... Esperamos você! ❤️

#SandyeJuniorEmCasa", escreveu Sandy. Veja as postagens compartilhadas pelos dois.

Durante um show da cantora Sandy Leah na companhia do marido, o músico Lucas Lima, transmitido pelo Instagram no dia 20 de março, a artista e o irmão, Júnior Lima, que entrou no final da live, se emocionaram. Desde então, o público pede para que a dupla faça uma live.

Os irmãos saíram em turnê no ano passado em comemoração aos 30 anos de história da dupla. “Estou com saudade. Isso vai passar”, disse ela, na ocasião.

Irmãos se emocionaram durante live

(Foto: Reprodução/Instagram)

A live atingiu em média 153 mil espectadores, entre eles Fernanda Gentil, Carolina Dieckmann, Giovanna Lancellotti, Fernanda de Freitas, Arthur Aguiar, Renato Aragão, Leo Fuchs, Maju Trindade, Jade Seba, Karol Pinheiro e Fernanda Paes Leme.