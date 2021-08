'É pedir paciência', diz Galdezani após quinta derrota seguida

A fase ruim que o Bahia vive na temporada foi ampliada. Diante do Sport, na noite deste domingo (1º), em Pituaçu, o tricolor completou a quinta derrota seguida entre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. O tricolor até criou chances para vencer, mas errou a pontaria e viu o leão pernambucano marcar aos 43 minutos do segundo tempo, e caiu por 1x0.

Após a partida, o volante Matheus Galdezani, que entrou na vaga de Jonas durante o confronto, lamentou a forma como o jogo se desenhou e pediu paciência para que o Esquadrão possa retomar aos trilhos.

“É um momento delicado a gente tem criado muito, tivemos chance de gol e não matamos. O futebol pune, quem não faz toma, é real. Jogamos mais do que eles e no final eles acharam o gol e fizeram”, disse o volante.

“Não temos muito o que falar, temos que continuar trabalhando porque o momento ruim passa. Assim como o bom passa, o ruim passa também. Acredito que o bom já está voltando, em nome de Jesus vai dar tudo certo, vamos dar a volta por cima. Temos um grupo bom, unido. Comissão está unida, diretoria. Pedir um pouco de paciência”, continuou ele.

Com quatro derrotas no Brasileirão e sem marcar gols há cinco jogos, o Bahia segue estacionado nos 17 pontos e caiu para a 10ª colocação.. Em meio à crise, o time tem um compromisso importante no meio da semana.

Nesta quarta-feira (4), o tricolor recebe o Atlético-MG, pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Como perdeu a primeira partida por 2x0, o Bahia precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para levar para os pênaltis. Se vencer por três gols, avança de forma direta.