'É possível fazer tudo pela Bahia e mudar o futuro do povo baiano', afirma ACM Neto

O pré-candidato a governador da Bahia, ACM Neto (Democratas/União Brasil), participou, neste domingo (5), da inauguração do estádio de Wenceslau Guimarães e afirmou que "é possível fazer tudo pelo estado e mudar o futuro do povo baiano". No município, Neto foi recepcionado pelo prefeito Carlos Alberto Liotério, popularmente conhecido como Kaká (Republicanos).

Também participaram do ato de inauguração deputados, prefeitos da região e lideranças de diversos municípios do estado. O Estádio Claudionor Silva Oliveira, como foi denominado o equipamento, era um sonho da população de Wenceslau Guimarães, cidade localizada no Sudoeste baiano.

"Quando a gente vê um sonho como esse de 30, 40 anos, a cidade esperava pelo seu estádio e agora se tornou realidade, então, essa inauguração, prefeito Kaká, ela também nos inspira, nos dá força, nos faz sair daqui acreditando que é possível fazer tudo pela Bahia e mudar o futuro do povo baiano", afirmou ACM Neto.

O ex prefeito da capital baiana fala sobre o poder dos sonhos. "Eu tenho falado em sonhos porque é importante nós sabermos quais são os sonhos do povo baiano. Quais são os nossos anseios? O que a gente espera para o futuro? Mais do que isso, a gente pode levar uma mensagem aos baianos mostrando que muitos sonhos podem se transformar em realidade. Basta ter gente séria, comprometida, trabalhadora", continuou.

Ao falar sobre os desafios de administrar cidades, ACM Neto falou ainda sobre sua gestão como prefeito de Salvador. "Quando eu cheguei em Salvador, a capital estava vivendo um dos piores momentos da sua história. Infelizmente, a cidade estava destruída, mal cuidada, abandonada. As pessoas estavam desiludidas e desencantadas. E nós, aos poucos, fomos transformando a realidade de Salvador", disse.

"Eu sei como é duro ser prefeito. Eu sei como é difícil administrar uma cidade, e não interessa ser uma cidade de 3 mil habitantes, de 30 mil habitantes ou como Salvador, de 3 milhões. E eu sei o orgulho, a satisfação que é para um prefeito fazer alguma coisa que vai mudar a cara da cidade", comenta. Neto ainda elogia o prefeito de Wenceslau Guimarães: "Somente o trabalho, o esforço, a confiança e a luta de um prefeito como Kaká é capaz de tornar possível uma obra como essa."

Presente à inauguração, o deputado federal Paulo Azi elogiou a administração de Kaká e se comprometeu a alocar recursos para garantir a iluminação do estádio. “A partir de janeiro de 2023, com a vitória de ACM Neto, Wenceslau Guimarães e todas as outras cidades da Bahia terão a esperança de volta em um governo que vai dar atenção para todos os baianos”, disse Azi.