'É sempre bom começar com o pé direito', comemora Marco Antônio

A estreia pela Copa do Nordeste veio com os primeiros três pontos para o Bahia. Na tarde deste sábado (29), o tricolor bateu o Campinense por 3x1, no estádio Amigão, em Campina Grande, em partida válida pela segunda rodada da competição.

O placar foi aberto com Marco Antônio, ainda no primeiro tempo. Felipinho empatou para a Raposa na mesma etapa, mas Rodallega - de golaço de falta - e Marcelo Cirino deixaram os deles já no fim do duelo e garantiram o triunfo.

Cirino, aliás, passou mais de um ano longe dos gramados, após uma lesão no ligamento cruzado anterior. Foram 435 dias fora de ação até o retorno, há 10 dias. Agora, veio o gol, muito comemorado por ele ao fim do jogo contra o Campinense.

"Agradecer a Deus, à minha família, a todos os profissionais envolvidos nessa minha recuperação, que não foi fácil. Foi doloroso, mais de 400 dias. Muito feliz pelo gol. Venho trabalhando para poder honrar a camisa do Bahia e, graças a Deus, esse gol saiu. Mas o mais importante é o triunfo, começar essa competição com os três pontos", disse, em entrevista ao Nordeste FC.

Responsável pelo primeiro gol da partida, Marco Antônio também celebrou o resultado, mas já está de olho no próximo desafio. Na quarta-feira (4), o Bahia fará o clássico contra o Vitória, pelo Campeonato Baiano. O confronto está marcado para às 19h15, no Barradão.

"Jogo bastante difícil contra o Campinense. Não é fácil jogar aqui contra eles. A gente fez os gols nos minutos finais. Mas é isso. É sempre bom começar com o pé direito em uma competição, dá confiança. Agora é dar a sequência, virar a chave, que essa semana tem um clássico importante. A gente tem que ir para casa, descansar".