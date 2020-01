'É Sinhozinho Malta na Presidência e Viúva Porcina na Cultura', diz Lima Duarte

Regina Duarte deve assumir a secretaria de Cultura e, claro, o tema gerou repercussão no meio artístico. O ator Lima Duarte, 89 anos, fez um comentário ácido.

"Perfeito para o Brasil de hoje: Sinhozinho Malta na Presidência e Viúva Porcina na Cultura", disse ele à coluna de Mõnica Bergamo, na Folha de S. Paulo.

Ele continua na comparação que usa personagens da novela "Roque Santeiro", de 1985, onde atuou com Regina."Claro que é um Sinhozinho Malta, modéstia à parte, sem o charme do próprio. Bolsonaro e charme são duas coisas incompatíveis", diz. "Sem o charme, mas com todo o resto".

Palpite sobre como será Regina à frente da secretaria, ele preferiu não opinar e desejou sorte. "Agora, a Porcina, a Regina, não sei no que ela vai se meter. Não quero emitir opinião dela como pessoa, se vai dar certo, se não vai dar certo. Mas parece que é a dela (fazer parte desse governo). Que seja feliz", diz.

Ele afirma que não conhece muito a atriz e que depois da novela a viu muito pouco. "Cada um seguiu sua vida para um lado".