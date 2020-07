Ê, sofrência: músicas de arrocha foram as mais ouvidas pelos baianos na quarentena

Os últimos três meses não foram nada fáceis com esta pandemia e parece que os ouvidos dos baianos andaram afinados com os tempos. De acordo com dados do Youtube Charts, levantados pelo CORREIO, a tal sofrência é o que mais tem tocado nas playlists por aqui durante este período de isolamento social. A plataforma aponta que dos 20 artistas mais escutados na Bahia, nove são do sertanejo e três do arrocha, gêneros em que as letras evocam um estado de humor que mistura sofrimento + carência.

Ainda segundo os números do Youtube, das 20 músicas mais escutadas aqui no estado, oito são de arrocha, que pelo menos neste ranking tomou a frente do sertanejo — gênero mais consumido no país atualmente. Destas oito faixas de arrocha no top, seis são de Tierry, artista baiano. As outras duas são de Unha Pintada e Asas Morenas.

Doutora em Comunicação e professora da UFRB, a pesquisadora Nadja Vladi achou interessante esta recente troca de posições entre os dois gêneros no Youtube, embora ainda não dê para dizer se essa mudança tem mesmo alguma relação com o momento em que estamos vivendo.

“De qualquer maneira, é curiosa, já que os sertanejo têm feito mais lives, o que possibilitaria mais projeção, diferente dos artistas de arrocha. Arrocha e sertanejo são gêneros próximos, tanto musicalmente, quanto de temática. O que eu diria para você, por pura especulação, é que o arrocha é um gênero mais próximo dos baianos geograficamente e afetivamente, o que pode ser um fator que faz com que ele seja mais acessado na Bahia”, analisa.

É possível que a sofrência seja uma das causas de o arrocha ocupar o topo dos gêneros mais acessados, acredita Vladi. Mas ela também pontua que existem diversas formas de vivenciar a música: pela festa, pela dança, pela dor, pelas memórias, afetos. A professora acrescenta, ainda, que o gosto do brasileiro pelo sertanejo e pelo arrocha talvez tenha a ver com o melodrama, uma característica bastante latino-americana.

“Essa sentimentalidade faz parte de uma afetividade nacional, que gosta de cantar temas como amor, solidão, traição, embalados por clichês melódicos”, completa. Para a também doutora em Comunicação e professora da UFBA, Juliana Gutmann não há muita surpresa em o arrocha estar entre os mais ouvidos. Há muito o ritmo já vem sendo considerado, do ponto de vista mercadológico, como o “novo axé”.

Nos dois rankings, tanto o de artistas quanto o de músicas mais escutadas no Youtube, não aparecem nenhum representante da axé music, que vem manifestando uma saturação e tentativa de reinvenção. Por outro lado, surge uma faixa de pagodão baiano: Bota A Mão no Carro, da banda soteropolitana O Maestro, chefiada pelo cantor Jefinho. A canção com clipe feito pela California Media House tem mais de 2,7 milhões de visualizações.

Depois do arrocha e do sertanejo, o terceiro gênero mais ouvido foi o funk/bregafunk com cinco músicas, entre elas Tudo no Sigilo, de Vytinho NG, e Na Raba Toma Tapão, de Mc Niack.

CONFIRA OS RANKINGS COMPLETOS:

Dados levantados em 8 de julho referentes aos últimos 90 dias

20 ARTISTAS MAIS ESCUTADOS

(Fonte: YouTube Charts)

20 MÚSICAS MAIS ESCUTADAS NA BAHIA DURANTE A QUARENTENA

1. Tudo no Sigilo - Vytinho NG E MC Bianca 2. Braba - Luísa Sonza 3. HB20 - Tierry 4. Eu já peguei coisa pior - Tierry 5. Bate com vontade - MC Dricka, Tarik Lima e Dadá Boladão 6. Recairei - Unha Pintada 7. Cracudo - Tierry 8. Na Raba Toma Tapão - MC Niack 9. Xereca de Mel - MC Mari, Shevchenko e Elloco 10. Hackearam-me - Tierry 11. Sou Vitorioso - MC Lele JP e MC Neguinho do Kaxeta 12. Melhor eu ir/Ligando os Fatos/Sonho de Amor/Deixa eu te querer - Grupo Menos é Mais 13. Eu Tô Solteiro - Asas Morenas 14. Graveto - Marília Mendonça 15. Prego e Martelo - Tierry 16. Te Prometo - Dennis & MC Don Juan 17. A Gente Fez Amor - Gusttavo Lima 18. Bota A Mão no Carro - O Maestro 19. Choque Térmico - Tierry 20. Liberdade Provisória - Henrique & Juliano