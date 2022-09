e-Título só poderá ser baixado até sábado; confira como usar

Ocorre no próximo domingo (2) as Eleições 2022 e, antes de se deslocar para a zona eleitoral, é necessário conferir os documentos para não dar viagem perdida. Mas, para aqueles que preferem não sair com bolsa ou carteira, também é possível mostrar o título de eleitor através do celular pelo aplicativo e-Título, que substitui o documento com foto impresso.

Ele está disponível gratuitamente na loja de aplicativos do Android ou iPhones. No entanto, o e-Título só poderá ser baixado até o próximo sábado (1°), de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou, caso ocorra um segundo turno, poderá baixar novamente a partir do dia 5 de setembro.

Importante lembrar que, o eleitor só poderá utilizar apenas o e-Título se estiver em dia com a biometria na Justiça Eleitoral. Se a foto não estiver aparecendo no aplicativo, não será liberado para acessar à urna.

Como baixar o e-Título?

Basta baixar pela loja de aplicativos. Ao abrir o e-Título pela primeira vez, clica em "PRÓXIMO" e, em seguida, "COMEÇAR NO E-TÍTULO". O usuário vai aceitar os termos de uso do aplicativo para conseguir emitir o título de eleitor digital. Após isso, basta seguir o passo a passo.

1 - Coloque o nome, data de nascimento, CPF ou número de inscrição presente no título impresso, nome da mãe e do pai (se constar no RG) e clique em "Entrar no e-Título";

2 - Depois, responda três questões para confirmar sua identidade

3 - O terceiro passo é criar uma senha. Caso já tenha usado o aplicativo em outras ocasiões, basta inserir a senha criada anteriormente. Há também a possibilidade de criar uma nova senha em "Esqueci minha senha";

4 - Se o celular for mais novo, há a possibilidade do aplicativo mostrar uma tela para ativar o desbloqueio do e-Título com leitor de impressão digital do próprio celular;

5 - Por fim, os dados do título estarão disponíveis na parte do "e-Título", com nome, número de inscrição do título de eleitor, data de nascimento, número de zona eleitoral e seção, município, nome dos pais.