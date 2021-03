E-Tron: rodamos na Bahia no Audi elétrico

Geralmente as fábricas dividem as suas frotas de relações públicas entre marketing e imprensa. Na primeira, os carros são utilizados em ações comerciais, com clientes vip e artistas. A outra tem como objetivo atender os meios de comunicação, como os veículos que avalio e testo para o CORREIO. Mas existem exceções...

Claudia Leitte e Ivete Sangalo com as duas opções do E-Tron (Foto: Rafa Matei/Audi) O modelo que ficou alguns dias com Claudia é o mesmo que foi testado pelo CORREIO (Foto: Rafa Matei/Audi) A cantora de axé a bordo do E-tron Sportback (Foto: Rafa Matei/Audi) Há opção de substituir o espelho do retrovisor por uma câmera (Foto: Antônio Meira Jr./CORREIO) Quase todos os shoppings de Salvador contam com estações para recarga (Foto: Antônio Meira Jr./CORREIO)

No caso do E-Tron que utilizei para gravar esse vídeo a história é curiosa. A Audi enviou dois modelos para a Bahia, um estilo coupé (na cor Azul Antigua) e outro na carroceria SUV tradicional (o Vermelho Catalunha das fotos). O azul ficou com Claudia Leitte e o vermelho com Ivete Sangalo. Depois de entrarem em uma Live a bordo dos modelos elétricos, as cantoras passaram alguns dias com eles.

Preferências musicais à parte, ficamos com o “carro de Claudia Leitte” porque a carroceria Sportback foi o último lançamento, que chegou ao mercado brasileiro em setembro do ano passado.

Na configuração Performance, o E-Tron custa R$ 551.990 na carroceria Sportback e R$ 20 mil a menos na opção SUV. Na versão Perfomance Black do Sportback, como no carro testado, o preço inicial passa para R$ 591.990 e sua lista de opcionais superar R$ 62 mil. Assista ao vídeo para entender porque ele custa tudo isso e ainda saber onde e como abastecer.