'É um adversário muito forte', alerta Ramon Menezes

O Vitória está pronto para encarar o Coritiba na 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão visita o Coxa na terça-feira (22), às 21h30, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. O elenco rubro-negro finalizou a preparação para o duelo na capital paranaense, no campo do estádio Egidio Pietrobelli, do Iguaçu.

O técnico Ramon Menezes não confirmou se manterá a escalação que mandou a campo no triunfo por 3x1 contra o Brusque, no último sábado (19), no Barradão, ou se voltará a utilizar o esquema com três zagueiros, adotado por ele nos dois jogos que comandou fora de casa.

"A gente ainda tem um tempinho para definir a equipe, passei muita coisa do adversário e tenho uma preocupação grande com o tempo de recuperação. É um adversário muito forte e o principal aqui não é a plataforma de jogo, é a maneira que a gente vai entrar em campo, com o espírito, a atitude", afirmou Ramon Menezes.

Mateus Moraes foi o zagueiro escolhido nas duas ocasiões anteriores para reforçar a defesa. O treinador rubro-negro segue sem poder contar com o lateral Raul Prata, que ainda trata de contusão na panturrilha. Cedric deve ser mantido na posição. Recuperado de lesão, o atacante Ronan está entre os relacionados.

Com seis pontos, o Vitória é o 11º colocado da Série B. O Coritiba soma um ponto a mais e aparece na 8ª posição. Primeiro time dentro do G4, o Botafogo tem oito pontos e está na 4ª colocação.