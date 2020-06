É uma boa alternativa pedir a antecipação do IR na pandemia?

É uma boa alternativa pedir a antecipação do imposto de renda neste momento de pandemia? Caio Martins

Olá Caio. Em momentos de crise, principalmente como a que estamos vivendo, toda forma não onerosa de fazer caixa é bem-vinda, e a restituição do imposto de renda é um direito seu que receberá no momento oportuno considerando a data em que enviou sua declaração. Fazer uso antecipadamente desse dinheiro é uma boa estratégia sim, mas só será realmente benéfica se houver uma necessidade real. Antecipar apenas para ter mais dinheiro em mãos pode não ser uma boa ideia, considerando que para antecipar terá que aceitar as condições da instituição financeira, que cobrará juros por isso. Se a necessidade for grande, comprometendo gastos essenciais da família, aí sim, deve fazer o pedido de antecipação, caso contrário, se mantenha firme e aguarde a data de recebimento da restituição evitando pagar taxas de forma desnecessária.





Como tentar reduzir os gastos com supermercado, Edísio? Está puxado… Sandra Oliveira

Olá Sandra. As despesas com alimentação, higiene pessoal e produtos de limpeza, representam uma grande fatia dos gastos mensais das famílias, principalmente nesse momento delicado que estamos vivendo, com o isolamento social sendo a principal alternativa e os cuidados com a higiene e limpeza cada dia mais essenciais. Todos esses fatores refletem na conta do supermercado e ficamos sem saber o que fazer, mas é possível tomar alguns cuidados para manter o orçamento em equilíbrio. A primeira coisa a fazer é organizar uma lista dos itens que são necessários. Vá ao supermercado em um momento que não esteja muito cheio, sem pressa e adequadamente alimentada, isso evitará a ansiedade que provoca compras desnecessárias. Escolha produtos de marcas menos conhecidas, normalmente são mais baratos e fazem o mesmo efeito. Essas são medidas simples que podem ajudar a organizar melhor os gastos com supermercado e melhorar o controle financeiro da família.





