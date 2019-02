'É uma coisa inexplicável, eu tremia, eu não sabia o que falar', diz Deusa do Ébano

Antes de completar 18 anos, a hoje secretária executiva Daniele Nobre, 30, não conseguiu desfilar no Ilê Aiyê - a mãe não deixava, por ela ser menor de idade. Mas, quando ouviu seu nome ser anunciado como Deusa do Ébano 2019, na noite deste sábado (16), foi justamente pela mãe que a rainha procurou.

"Você pede tanto tempo para chamarem seu nome um dia, e quando chamam seu nome... eu tremia, eu não sabia o que falar, eu só procurava minha mãe na multidão, mas ela desmaiou de emoção. Até agora, às vezes ela chora, sem acreditar", disse Daniele, ao CORREIO, em meio às comemorações pelo reinado.

Depois de ter disputado o concurso por oito anos, Daniele reconhece a responsabilidade de incentivar outras mulheres negras. "Meu papel é fortalecer, incentivar mulheres negras como eu, que encontram dificuldades na vida, a não desistir jamais, não desistir dos seus objetivos. Foram oito anos e hoje eu fui consagrada deusa", contou.

Ela ressaltou o fato de ter vencido o concurso dentro de um espaço onde o negro é valorizado. "Eu sempre participei de concursos voltados ao movimento negro. Para mim, o Ilê, como os outros blocos afro, valorizam a nossa beleza. Quando a gente chega, a gente se sente almejada. Mesmo não se tornando rainha, você se sente deusa de

qualquer forma", disse.

Axé

O figurino que ajudou Daniele a ser eleita Deusa do Ébano 2019 foi inspirado no próprio bloco. "Eu me inspirei no próprio Ilê Aiyê. Na minha cabeça, o meu penteado vira um túnel do tempo por conta de toda a trajetória do Ilê para chegar a essa noite. E a minha roupa é toda pensada, toda adequada para a noite", explicou.

Moradora da Bonocô, Daniele é filha de Ossain, orixá detentor do axé, das plantas sagradas e da cura.

(Foto: Evandro Veiga/CORREIO)

CONHEÇA A NOVA DEUSA DO ÉBANO

Nome: Daniele Nobre

Idade: 30 anos

Bairro onde mora: Bonocô

Profissão: Secretária Executiva por formação, mas trabalha com brechó de moda e participa de feiras de rua. Empreendedora da área de consumo sustentável.

O que a motivou: “O sonho de ser Deusa surgiu desde que eu saí pela primeira vez no bloco. Fui levada pela minha irmã. Antes de sair no Ilê eu achava tudo lindo, mas não acreditava que eu poderia estar ali, por não acreditar que eu dançava bem. Não achava que eu era digna de estar lá, sabe? Mas depois que você conhece, o próprio bloco te ousa. É incrível como a pessoa fica ousada quando conhece sua própria história”.

Dica para as futuras concorrentes: “Primeiro de tudo se preparar espiritualmente, assistir as candidatas passadas, vir para os shows e ensaios do bloco e observar as rainhas dançando. Ppara quem já participou, minha dica é assistir seus próprios vídeos e fazer uma autocrítica. Observar suas falhas e pensar o que pode trazer de novo para cativar os jurados”.

Sua mensagem: “A Beleza Negra não é uma briga pelo primeiro lugar, é pelo empoderamento feminino. Todas somos belas, mas esse título enaltece a mulher. Não é financeiro nem nada. É apenas o reconhecimento de ganhar um concurso em um lugar onde minha beleza é aceita. Não preciso ter nariz afinado, nem a pele clara, nem bunda grande, muito menos expor meu corpo. Eu fui aceita e me tornei Deusa pelo conjunto, pela minha dança, pela minha beleza, pelo meu nariz amassado. É surreal.”

Preparador de moda e beleza: Jean Nogueira.