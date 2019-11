EA Sports anuncia Libertadores e Sul-Americana no Fifa 20

A semana da final da Copa Libertadores acabou sendo boa não só para torcedores do Flamengo e do River Plate, que fazem a decisão da competição no próximo sábado (23), sobretudo aqueles que amam videogames. A EA Sports aproveitou o noticiário da partida para anunciar que a Libertadores, além da Recopa e da Copa Sul-Americana, estará de volta ao Fifa, já na mais nova versão, o Fifa 20.

De acordo com a empresa, as competições estarão disponíveis em Março de 2020 por meio de uma atualização gratuita para PlayStation 4, XBOX One e PC. Os usuários poderão jogar com equipes uruguaias, peruanas, paraguaias, equatorianas, entre outras, "além de gigantes históricos como River Plate, Boca Juniors, Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Vasco da Gama e Colo-Colo", diz o comunicado da EA.

O leitor mais atento deve estar se perguntando como o Fifa 20 terá o Flamengo e Boca Juniors, por exemplo, se eles têm contrato de exclusividade com a Konami, produtora do eFootball Pro-Evolution Soccer (PES). De acordo com o blog MKTEsportivo, a EA driblou a exclusividade acionando uma cláusula no contrato com a Conmebol. "O documento prevê a cessão obrigatória de jogadores, treinadores, mascotes, nomes, marcas, uniformes e escudos em videogames que as competições da Conmebol estejam presentes", diz o blog.

A Libertadores estava com a Konami desde 2010. Além de trazer as competições da COnmebol para o Fifa, a EA promoverá uma eLibertadores, uma competição de Fifa 2020 com os oito melhores jogadores do continente sul-americano e premiação de R$ 100 mil, além de contar ponto para o Mundial do game.