Economia solidária deverá ser beneficiada com parceria no Litoral Sul da Bahia

Thiago Fernandes, coordenador do Centro Público de Economia Solidária (Cesol) Litoral Sul da Bahia, se reuniu nesta quarta-feira (1º) com o superintendente estadual de Agricultura Familiar, Vinícios Videira, para discutir melhorias para o setor na região cacaueira. O principal tópico foi a ampliação do Selo de Identificação de Produtos da Agricultura Familiar (SIPAF).

"A parceria com a SUAF [Superintendência Estadual de Economia Solidária] vem para fortalecer cada vez mais os diferentes empreendimentos que nós temos em suas respectivas cadeias socioprodutivas.", diz Thiago.

Para o coordenador Cesol, a ampliação do selo no Litoral Sul da Bahia representa um reforço ao trabalho de qualificação executado na região. "O SIPAF já está consolidado no mercado e as pessoas já procuram produtos com essa identificação porque sabem da qualidade dos produtos, da procedência e por estar também ajudando famílias camponesas na geração de renda para essas pessoas. O selo vem agregar ao trabalho que o Cesol já vem desenvolvendo na área de assistência técnica, rotulagem, comercialização, embalagem e design.", explica.

Além disso, a parceria também irá beneficiar diretamente os empreendimentos econômicos solidários, por meio de ações conjuntas entre as instituições como palestras, eventos e formações capacitantes.

Em nota, o Cesol Litoral Sul informa que segue integrando a política de economia solidária na Bahia “sob a chancela da Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre)” e continua “empenhando esforços para o desenvolvimento do setor na região cacaueira com o apoio de parceiros como a SUAF.”