Edição 2022 do Desfile da Resistência será realizada neste sábado (2)

Neste sábado (02), às 16h, o Forte da Capoeira (Largo de Santo Antônio Além do Carmo) servirá de cenário e passarela para a edição de 2022 do Desfile da Resistência. Com o tema “Gueto: As Ruas Falam”, o evento leva a assinatura da Black Produções, que conta com uma equipe totalmente composta por pessoas pretas.

Descrito como "um aquilombamento de vozes pretas reverberando pelas ruas", o Desfile da Resistência terá mais de 100 modelos e será exibido no perfil do Instagram @desfiledaresistencia. O acesso ao local para quem quiser assistir presencialmente é grátis. "A intenção é trazer, através da moda, diversas vozes dos guetos, comunidades, favelas, periferias, com uma criação de tendências e quebra de padrões", afirma o estilista e empresário Vander Charles, da Black Atitude.



