Edição do CORREIO de sexta (23) terá copo especial para celebrar chegada da Primavera

A chegada da Primavera nesta semana vai ficar ainda mais alegre e colorida para os leitores do CORREIO. Isso porque a edição de sexta-feira (23) trará um copo personalizado, que faz alusão ao início da estação para os assinantes e leitores que comprarem o jornal nos pontos de venda onde a publicação é comercializada, exceto as grandes redes de supermercados.

Biodegradável e resistente, o copo possui dois modelos e poderá ser levado para casa com mais a publicação por R$4,00. “Primavera chegou! Floresça por onde for”, é a frase do item com tons de rosa e “Primavera chegou! Transborde cor, espalhe amor” do copo amarelo e laranja. Ao total, a tiragem é de 10 mil copos exclusivos.

“Já é o segundo ano que aderimos a uma ação da primavera e esperamos ser um sucesso”, afirma a supervisora de vendas do CORREIO, Quívia Torres. O copo será lançado logo após o primeiro dia do início da estação.

O assinante que quiser o copo pode ligar para a Central de Atendimento na sexta-feira (23) e solicitar o utensílio, através do telefone (71) 3480-9140 ou enviar um e-mail para assinante@correio24horas.com.br. A promoção é válida até durar o estoque e a entrega para o assinante é feita apenas na capital.