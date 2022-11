Edição do CORREIO desta sexta (11) terá caneca especial para a Copa do Mundo

A edição do CORREIO da próxima sexta-feira (11) será vendida junto com uma caneca personalizada para a Copa do Mundo de 2022. O jornal e o brinde podem ser adquiridos por R$ 5 em todos os pontos de venda, exceto grandes redes.

A caneca tem capacidade de 430 ml, sendo sustentáveis, 100% recicláveis, BPA free e inquebráveis. Segundo Quivia Torres, supervisora de vendas do CORREIO, a expectativa é que todos o estoque seja vendido, assim como foi com as outras ações.

"A Copa do Mundo transmite uma energia de alegria e união. O Correio traz as Canecas da Copa como um esquente para incentivar a torcida a já entrar no clima desse grande evento", destacou a supervisora.

São três modelos de caneca nas cores azul, verde e amarelo. Casa uma carrega uma frase com desenhos característicos da copa. "Pra cima deles Brasil", "Vamos com garra Brasil" e "O hexa é nosso" são as frases estampadas nos copos. O jornal sem copo também estará disponível por R$1,75.

O assinante pode ligar para central de atendimento solicitando a caneca no dia 11/11 através do número 71 3480-9140. Serão contemplados os primeiros 100 que entrarem em contato somente por telefone. A promoção é válida até durar o estoque e a entrega para os assinantes é realizada apenas na capital.

Veja os modelos disponíveis na sexta (11):