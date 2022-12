Edição do CORREIO desta sexta (23) terá taça especial para Natal e Ano Novo

A edição do CORREIO da próxima sexta-feira (23) será vendida junto com uma taça personalizada para o Natal e Ano Novo. O jornal e o brinde podem ser adquiridos por R$ 5 em todos os pontos de venda, exceto grandes redes.

O assinante pode ligar para a central de atendimento e solicitar a caneca na sexta através do número (71) 3480-9140. Serão contemplados os primeiros 100 que entrarem em contato somente por telefone. Segundo Quivia Torres, supervisora de vendas do CORREIO, a expectativa é que todos o estoque seja vendido, assim como foi com as outras ações.

"Nós, da equipe do CORREIO, pensamos em fazer um brinde de encerramento de um ano e de entrada da de novas expectativas e esperança incrível para o próximo ano, e queríamos passar isso para o nosso leitor. A taça é algo que fazemos esporadicamente, mas agrada muito o público, então preferimos fazer duas ações em uma, unindo o Natal e Ano Novo, simbolizadas em pequenos desenhos, tentando trazer sofisticação e delicadeza.

São três modelos de taça nas cores branca, vermelha e transparente, com detalhes dourados. A promoção é válida até durar o estoque e a entrega é realizada para os assinantes apenas na capital. O Jornal sem taça sai por R$1,75.