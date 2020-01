Edigar Junio renova com o Yokohama Marinos e segue no Japão

O atacante Edigar Junio seguirá defendendo o Yokohama Marinos. O clube japonês anunciou nesta segunda-feira (6) que ampliou o contrato com o jogador do Bahia. O atleta de 29 anos estava emprestado à equipe oriental desde janeiro de 2019 e ficará mais uma temporada no Oriente, até dezembro.

Para não perder o jogador de graça ao fim do empréstimo, Bahia e Edigar negociam a ampliação do vínculo, que a princípio se encerraria em dezembro de 2020.

Edigar Junio vestiu a camisa do Yokohama Marinos em 16 jogos, marcou 11 gols e conquistou o título do Campeonato Japonês. Foi muito bem no primeiro semestre até se machucar em julho e perder o restante do ano.

Contratado pelo tricolor em janeiro de 2016, o atacante foi peça importante na campanha de acesso à Série A e nas conquistas dos títulos da Copa do Nordeste (2017) e do Campeonato Baiano (2018). Com a camisa tricolor, ele fez 142 partidas e assinalou 44 tentos.