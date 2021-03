Edilson Capetinha vira especialista em bitcoin

O valor do bitcoin tem subido exponencialmente, sendo negociado a R$ 316 mil nesta segunda-feira (15) de março. Com isso, a moeda virtual tem atraído cada vez mais a atenção de investidores, que agora poderão contar com a consultoria de Edilson Capetinha.

O ex-jogador de Bahia, Vitória e Seleção Brasileira estudou o assunto e agora tem assessorado os colegas da TV Bandeirantes, onde trabalha como comentarista do Jogo Aberto. Animado, ele já tem se colocado no mercado como "especialista em bitcoin", diz o colunista Flávio Ricco, do portal R7.