Editais de R$ 30 mi apoiam soluções de combate ao Covid-19

Com o objetivo de apoiar soluções inovadoras de combate ao coronavírus (SARS-CoV-2), a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) publicou dois editais emergenciais que somam R$ 30 milhões. As chamadas, que vão até 22 de junho e 06 de abril, estão disponíveis no site da instituição.

Na primeira, a Fapesp vai disponibilizar R$ 10 milhões para grupos e projetos de pesquisa existentes que aceitem redirecionar seus esforços para estudar o vírus. Os projetos de pesquisa devem ter duração de 24 meses e o valor máximo de cada proposta será de R$ 200 mil. O prazo para submissão de projetos vai até 22 de junho de 2020.

Já a segunda chamada, no valor de R$ 20 milhões, vai apoiar pequenas empresas inovadoras dispostas a desenvolver produtos, serviços e tecnologias para combater a doença Covid-19. A linha de financiamento prevê soluções como kits diagnósticos, ventiladores pulmonares, equipamentos de proteção aos profissionais da saúde (EPIs), soluções de tecnologias digitais e para os serviços de saúde ou atendimento aos pacientes.

As empresas devem realizar, em até 24 meses, o desenvolvimento comercial e industrial dos produtos ou processos. Nesta chamada, cada projeto aprovado contará com até R$ 1,5 milhão e o prazo para submissão de propostas é 06 de abril de 2020, podendo ser republicado por mais 15 dias.

“O combate a epidemias e doenças em geral é sempre um processo complexo, que exige ações técnicas, pessoal treinado e decisões políticas, fundamentadas na ciência”, afirma Marco Antonio Zago, presidente da Fapesp. Os dois editais emergenciais, segundo ele, "se destinam a financiar o desenvolvimento de boas ideias para o combate à epidemia.

"Tanto no que diz respeito ao conhecimento científico relativo ao agente, seus efeitos no organismo e tratamentos, como em seus aspectos tecnológicos, em especial à criação de produtos e serviços que melhorem a nossa capacidade de reação", completa.