Edital de licitação para restaurante e lanchonete do TCA é aberto

O Estado da Bahia publicou edital de licitação para concessão de uso de bem público de serviço de restaurante/lanchonete no Complexo do Teatro Castros Alves (TCA), contemplando duas áreas: o Restaurante Café Teatro, localizado ao lado do Foyer da Sala Principal, e o Café-Bar Sala do Coro, localizado no Foyer da Sala do Coro.

A licitação, na modalidade concorrência com critério de maior oferta pelo valor da remuneração, será realizada em 22 de setembro, às 10h, na sede da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), entidade à qual o TCA é vinculado.

Para habilitação, é necessário apresentar documentações e atestados de qualificação técnica listados no edital. O período da concessão será de 12 meses, renováveis de acordo com o interesse conjunto entre as partes.

Os espaços são de intensa movimentação de públicos, na rotina diária, com os próprios servidores da casa e a movimentação típica da região do Campo Grande, e especialmente em dias de eventos realizados nos palcos do Complexo, que chega a atrair mais de 7 mil pessoas num único dia.