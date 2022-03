Edital para a concessão da Ceasa é publicado no Diário Oficial

O edital de licitação para a concessão da Central de Abastecimento (Ceasa-Salvador) foi publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (9). As empresas interessadas em participar do processo licitatório têm até o dia 8 de abril para entregar suas propostas de concessão de obra com o objetivo de ampliar, modernizar, manter, operar e gerir o equipamento.

As propostas serão abertas em sessão a ser realizada no dia 09/04, às 10h no auditório da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE), na 4ª Avenida número 415, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia CEP 41.745-002. O edital e seus anexos poderão ser obtidos através do site www.comprasnet.ba.gov.br. Os interessados poderão entrar em contato através do e-mail copel@sde.ba.gov.br, telefone (71) 3115-7888/7891 ou presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h na Comissão Especial de Licitação da SDE.

A Ceasa comercializa hoje, em média, 140 itens que compõem a cadeia de produtos hortifrutigranjeiros. O espaço possui 941 mil metros quadrados de área total e 493 mil metros quadrados de área construída. Mais de 2.500 trabalhadores informais da Ceasa de Simões Filho podem ficar sem nenhum tipo de renda após a requalificação do equipamento.

De acordo com a SDE, a concessão será por um período de 35 anos, e prevê que o futuro concessionário ficará responsável por construir quatro novos galpões, uma praça de alimentação, um prédio logístico de funcionários, um novo frigorífico, reforma dos cinco galpões, ampliação da área de carga e descarga, implantação de estacionamentos e área de convivência.

A concessão será feita para gestão, ampliação, modernização e manutenção da Central de Abastecimento (Ceasa-Ba). Segundo a SDE, o projeto é um ideal de requalificação da infraestrutura que atenta para o desenvolvimento social e humano. Dentre os objetivos, estão: redução do tempo de distribuição dos produtos, oferta de novos itens, maior aproximação entre o produtor e o distribuidor e uma expansão que aperfeiçoe a competitividade gerando assim melhores preços ao consumidor.

A Central de Abastecimento da Bahia (Ceasa) foi fundada em 28 de março de 1973 com a finalidade de racionar e otimizar os processos de comercialização e abastecimento de produtos alimentícios, disponibilizando infraestrutura, gerenciamento, apoio logístico e serviços complementares. O equipamento atende a supermercados, hotéis restaurantes, hospitais e pequenos comerciantes.