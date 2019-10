Edital seleciona ideias, negócios ou projetos de impacto social positivo em Salvador

Com o objetivo de selecionar ideias, negócios ou projetos de impacto social positivo, a prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis) e do Parque Social, lançou o Edital de Seleção para os Programas de Pré-incubação e Incubação da IN PACTO - Incubadora de Negócios Sociais. O documento foi publicado no Diário Oficial do Município e pode ser baixado no endereço www.inpacto.salvador.ba.gov.br. A inscrição é gratuita e deve ser realizada até o dia 13 de outubro.

De acordo com o edital, a seleção ocorrerá para duas modalidades: pré-incubação e incubação. O programa de Pré-incubação é uma modalidade destinada a ideias, projetos ou negócios inovadores de impacto social positivo em fase inicial de desenvolvimento, formalizados ou não. Já o programa de Incubação é destinado a empreendimentos nascentes, em início de operação, inovadores e de impacto social positivo, já formalizados como Microempreendedor Individual (MEI) ou Micro e Pequena Empresa (MPE).

As propostas selecionadas irão receber, de forma gratuita, qualificação, suporte operacional, técnico, gerencial e estratégico para o desenvolvimento de negócios de impacto social positivo, além de acesso à estrutura física da IN PACTO, com estações de trabalho, salas de reunião e espaço multiuso para capacitações e oficinas.

A IN PACTO, cuja tecnologia foi concebida pelo Parque Social em parceria com a Secis, faz parte do Colabore e tem como propósito contribuir para o desenvolvimento socioeconômico sustentável de Salvador, fomentando a cultura empreendedora de forma audaciosa e com tecnologias de vanguarda. Está em consonância com uma Cidade Inteligente, inovadora, resiliente, economicamente desenvolvida e socialmente justa, observando os 17 objetivos globais do desenvolvimento sustentável.

Outras informações podem ser adquiridas através do coordenador técnico da In Pacto Randerson Almeida pelo telefone 71 9 9983-4736