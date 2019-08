Editorial: Hits da moda dos anos 2000 voltam com força nesse verão

Britney Spears, Destiny´s Child e Christina Aguilera reinavam nas paradas pop dos anos 2000. Os looks dessas musas ditavam a moda. Cinturas baixíssimas, tops crooped, calças cargo e muitas correntes no lugar dos cintos eram as tendências irresistíveis da época. E não é que todas essas apostas voltaram com tudo para o verão 2019. E com nosso olhar de agora reinventamos esses hits para criar uma estética atual com perfume do passado. Esses visus são perfeitos para os dias mais quentes, já que o corpo fica bem a mostra, fidelizando a máxima: menos é mais. E não é porque usamos poucas peças que o visual fica limitado. Os acessórios entram em cena e garantem cor e brilho. Prepara a playlist e caia nessa dança fashion.

Princesinha pop

Logo que surge na cena musical Britney usava muito rosa, looks comportadinhos, bem princesa. Recriamos essa estética com esse visual total Renner: saia veludo (R$99,9), cinto (R$49,9), camiseta (R$19,9), blusa estampada (R$ 49,9) e scarpin (R$ 99,9)

Cheia de swing

Beyoncé antes de se tornar uma diva pop absoluta já soltava o vozerão no grupo Destiny´s Child e nesse período ela abusava dos conjuntinhos jeans, bandanas e cinturas baixíssimas na calça skinny. Daí nossa inspiração: calça (R$119,9), by Renner, top (R$ 149) na Damyller. Bandana e correntes são acervo.

Marrenta

Com um visu muito parecido com o de Britney, Christina Aguilera apareceu nas paradas da MTV já cheia de marra e aos poucos foi se libertando da imagem de boa moça, marcando tendência com calças cargo. Esse modelito verde é da Renner (R$), assim como as mules (R$ 99,9). Top by Youcom (R$49,9). Correntes acervo.





Fotos: Renato Rebouças (@renato.reboucas) Beleza: Hallison Costa(@hallisoncosta) Produção de Moda: Leo Amaral (@leo_amaral) e Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) Modelo: Giulia Brugni (@giuliabrugni_)