Editorial: Peças com efeito reluzente vão animar os looks para as noites de Verão

Caetano Veloso já sentenciou: "Gente é pra brilhar". E se depender da moda neste verão, essa máxima vai se tornar uma realidade. A tendência que desponta nas araras das lojas no momento é focada nos detalhes de efeito luminoso. Está valendo de tudo: acessórios em strass e todos os tipos de aplicações de cristais em saias, shorts, blusas e até no jeans. Lembra do top de malha metálica que bombava nas baladas do início dos anos 2000? Ele está de volta dando um reforço a essa onda glamourosa. E a segunda pele de telinha, que não sai mais de moda, teve uma repaginada com muito glitter para compor looks nada óbvios para as noites quentes que estão aí. Pronta pra brilhar? Vem conferir nossos sugestões e se inspirar!

De volta

O strass dominou essa produção. Ele está presente do acessório de cabelo, brincos e aos detalhes do jeans. Para harmonizar blusa de malha metálica, super anos 2000.

Para arrasar

O look total pode ser reluzente, basta coordenar os tons. Esse foi nosso guia na escolha das cores da segunda pele e top (beges), assim como saia e bolsa (verdes). Tudo com muitas aplicações de cristais.

Casado

Compor partindo de um conjunto é um caminho seguro. O nosso escolhido rosa, bem Barbiecore, tem aplicações de strass nas barras. O colete oversize cinza com correntes e pedrarias traz uma bossa.

FICHA TÉCNICA:

Fotos: Renato Santana (@renatosantanasantos)

Produção de moda: Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Helenildo Amaral (@helenildoamaral1)

Beleza: Tom Moreira (@tom.moreiramakeup) do Salão Sá Marina (@salaosamrina)

Modelo: Mariana Campos (@mariana.barbosa.campos) da Home Model (@homemodelssa)

Todos os looks são da Abx Contempo (@abxcontempo), exceto o colete oversize cinza de seda criado por Deco Sodré (@decosodre)