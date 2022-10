Eduardo Barroca esboça time titular do Bahia para pegar o Grêmio

O Bahia continua a busca pelo time ideal para enfrentar o Grêmio, adversário deste domingo (16), às 16h, em Porto Alegre, pela 35ª rodada da Série B. Na manhã desta quinta-feira (13), os atletas voltaram aos treinos no CT Evaristo de Macedo.

Em um dos campos da Cidade Tricolor, o técnico Eduardo Barroca montou o time titular e fez um coletivo tático. O restante do grupo foi dividido em duas equipes, que se revezavam nas quatro linhas.

Barroca não deu pistas de qual time vai começar a partida, mas a tendência é a de que a base que venceu o Brusque, na última rodada, seja mantida. O volante Emerson Santos e o atacante Ytalo são as novidades para o confronto.

No fim do dia, os jogadores de ataque participaram de um treino específico sob o comando do auxiliar Felipe Lucena. O lateral esquerdo Matheus Bahia fez uma atividade física com os companheiros, mas depois retomou o trabalho de transição.