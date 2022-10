Eduardo Barroca ganha reforços para estreia no comando do Bahia 

Sob o comando do técnico Eduardo Barroca, o Bahia está pronto para o confronto com o Novorizontino. Na manhã desta segunda-feira (3), o tricolor realizou o último treino antes do duelo, marcado para esta terça-feira (4), às 21h30, em Novo Horizonte, no interior de São Paulo.

No CT da Ponte Preta, em Campinas, Eduardo Barroca comandou a sua segunda atividade no Esquadrão. Anunciado como substituto de Enderson Moreira, ele se juntou ao grupo no domingo (2). Em seu jogo de estreia, Barroca terá reforços.

Fora das duas últimas partidas do Bahia, o meia Daniel se juntou ao grupo em São Paulo. Outro que reforçou a delegação foi o colombiano Rodallega. Ele cumpriu suspensão na derrota para a Chapecoense.

Por outro lado, o novo treinador não contará com o atacante Everton, expulso em Chapecó. Ainda no ataque, Matheus Davó não tem presença garantida no jogo contra o Novorizontino. Ele se machucou na última rodada e está em tratamento.

Depois do treino em Campinas, a delegação do Bahia seguiu viagem para Novo Horizonte. O tricolor é o terceiro colocado do Brasileirão, com 52 pontos. O time não vence na Série B há quatro partidas e atravessa momento de pressão. A missão de Eduardo Barroca nas seis últimas rodadas da competição será a de garantir o acesso à primeira divisão.