Eduardo Bolsonaro celebra aniversário com bolo enfeitado com arma

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro (PL), celebrou os 38 anos no domningo (10), em Brasília. A celebração em família teve direito a um bolo enfeitado com uma arma - o político é fascinado com armamento.

O bolo imita uma caixa de madeira com papéis picados. Dentro, uma arma e munições. Ao redor, há réplicas de munições. "Eduardo Bolsonaro Feliz 38", está escrito embaixo.

A mulher do político, Heloísa Bolsonaro, compartilhou as imagens, que depois foram republicadas por Eduardo. A filha de 1 ano e 8 meses do casal, Geórgia, aparece.

Eduardo usava um boné com uma imagem de mira, escrito "9mm", que é um calibre de pistola.

No sábado, Eduardo foi a um ato pró-armas em Brasília. O evento, o organizado pelo maior grupo armamentista do país, o Proarmas, começou em frente à Catedral de Brasília, seguindo até o Congresso Nacional.