Eduardo Bolsonaro vai a festa em Maresias durante a quarentena

Enquanto Brasília se volta à divulgação do vídeo da reunião ministerial de Jair Bolsonaro, deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente da República, e sua mulher, Heloísa, estavam em uma festa em Maresias, no Litoral Norte de São Paulo, na tarde desta sexta (22).

De acordo com a revista Veja, o casal é convidado do empresário Ygor Moura, do ramo de beleza, que tem uma residência de frente para o mar em um condomínio da cidade de São Sebastião. A revista recebeu um vídeo em que aparece apenas Eduardo Bolsonaro chegando à casa, sem fazer o uso de máscara (veja abaixo). Há diversos seguranças no local.

O cantor Thiago Brava deveria fazer um show no evento da tarde desta sexta. Assim como na Bahia, a recomendação do governador é que as pessoas evitem circular e fazer aglomerações, com o objetivo de frear o aumento a pandemia do coronavírus.

Ao antecipar feriados, no entanto, o que se viu foi uma corrida de carros para o litoral de São Paulo e também sul de Minas Gerais.