Eduardo Costa admite que irmão ameaçou a ex-noiva: 'Momento de fúria'

O cantor Eduardo Costa admitiu que o irmão dele, Weliton, enviou uma mensagem de áudio para Victória Villarim, ex-noiva do sertanejando, ameaçando "matar todas as pessoas que estiverem ao lado dela".

Costa chegou a negar que a mensagem era do irmão. Depois, confirmou ao colunista de Uol, Leo Dias, que descobriu que Weliton de fato fez a gravação e mandou para Victória. Ele alegou que não sabia da mensagem.

"Eu não sabia que meu irmão tinha mandado um áudio. Eu descobri que ele mandou, sim. Não foi nem ele que me falou porque eu não consegui falar com ele, mas fiquei sabendo que ele mandou sim.", diz o cantor.

Segundo ele, Weliton está arrependido por ter enviado a mensagem. "Ele já se arrependeu de ter mandado. Foi num momento de raiva, de fúria, num momento de nervosismo em que ele perdeu o controle, porque meu irmão me tem como pai, já que eu cuidei dele desde bebê. Eu sempre criei ele (sic), tanto que ele me toma a benção como pai", justifica.

Inicialmente, o sertanejo chegou a cogitar que o número do irmão tivesse sido invadido ou clonado."De fato, eu tinha imaginado que, como o meu telefone havia sido clonado há poucos dias e ele [Weliton] tinha falado que o dele tinha sido clonado, eu imaginei que poderia ser alguma maldade que alguém pudesse estar fazendo com ele. Mas não. Foi ele mesmo que mandou num momento de fúria", diz.

Eduardo pediu desculpas "para os ofendidos", sem citar o nome da ex-noiva e do atual namorado dela, Clayton Lemos, da dupla com Romário, seu ex-afilhado musical. "Não faz parte da índole do meu irmão fazer esse tipo de coisa, nem da minha. Estamos aqui para ser felizes e para acrescentar na vida das pessoas, não para tirar a vida de ninguém", garante.

A confusão entre Eduardo, Victória e Clayton começou quando o primeiro descobriu que o até então amigo estava se relacionando com a ex. Eles romperam a amizade e a parceria e Eduardo afirmou estar magoado com o que chamou de "traição" de Clayton.