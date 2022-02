Eduardo Costa vira réu por estelionato em negociação de imóvel

O cantor Eduardo Costa virou réu em um processo de estelionato, após a Justiça aceitar denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MP-MG) contra o artista. De acordo com a denúncia, o cantor omitiu informações na negociação de imóvel em Capitólio, no Sul de Minas.

Ao negociar o imóvel, Eduardo Costa e o cunhado, Gustavo Caetano Silva, também denunciado, teriam omitido a informação de que o terreno era alvo de ações judiciais, obtendo "vantagem ilícita".

A denúncia foi recebida pelo juiz José Xavier Magalhães Brandão, e a decisão publicada na segunda-feira (31). Ele determinou a citação de Eduardo e Gustavo e "se for o caso, por carta precatória, para apresentarem resposta à acusação no prazo de 10 (dez) dias".

As investigações sobre o caso começaram em 2017. Eduardo Costa teria negociado o imóvel em Capitólio, avaliado em R$ 5,6 milhões e pela Polícia Civil, à época, entre R$ 6,5 milhões e R$ 7 milhões. Ele queria trocar o imóvel por uma casa na região da Pampulha, em Belo Horizonte, avaliada em R$ 9 milhões. A diferença seria quitada com uma lancha, um carro de luxo e uma moto aquática.