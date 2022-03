Eduardo lamenta eliminação do Vitória no Baiano: 'É inadmissível'

Uma noite para torcedores, jogadores e comissão técnica do Vitória lamentarem. Pelo quarto ano consecutivo, o Leão foi eliminado na fase classificatória do Campeonato Baiano. O time do técnico Dado Cavalcanti até venceu o Bahia de Feira, por 2x1, no Barradão, mas não conseguiu avançar, porque o Barcelona de Ilhéus ganhou do Doce Mel e ficou com a última vaga das semifinais.

Além do Barça, Jacuipense, Atlético de Alagoinhas e Bahia de Feira também avançaram. O Vitória encerrou sua participação em 5º lugar, com 13 pontos. Autor de um dos gols do Vitória no jogo, o meia Eduardo lamentou a eliminação após o apito final.

"É muito complicado pra gente. É inadmissível um time com a grandeza do Vitória ficar de fora por quatro anos seguidos das semifinais do estadual. Agora é levantar a cabeça. A gente tem uma Série C aí, que é muito difícil, e a gente tem que trabalhar para conseguir o nosso maior objetivo, que é o acesso", afirmou.

O Vitória estreia na Série C do Brasileiro contra o Remo, no dia 10 de abril. Antes, o Leão precisará focar as atenções na Copa do Brasil. O rubro-negro disputa a segunda fase do torneio contra o Glória, na próxima quarta-feira (23), às 21h30, no Barradão.