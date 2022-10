Com quase 93% das urnas apuradas, Eduardo Riedel, do PSDB, foi eleito governador do Mato Grosso do Sul. Ele marcou 56% na disputa contra Capitão Contar, do PRTB, que ficou com 44%.

Ambos são aliados de Bolsonaro, mas Riedel representa a continuidade do PSDB no comando do estado. Tanto Reinaldo Azambuja, ex-governador, e Tereza Cristina, senadora eleita, apoiaram a candidatura do pessedebista.