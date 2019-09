Educadora infantil é torturada e morta dentro de casa no Rio de Janeiro

A educadora infantil Angelica de Figueiredo Lima, 42 anos, morreu depois de ser torturada na noite da segunda-feira (24), na casa dela, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Angelica foi agredida com socos, tesouradas e golpes com um ferro de passar roupa.

Ferida, Angelica ainda ligou para a irmã para pedir ajuda. Socorrida ao Hospital Alberto Torres (Heat), na mesma cidade, acabou morrendo. O suspeito do crime fugiu.

(Foto: Reprodução)

O crime aconteceu por volta das 20h. Angelica, que morava só, foi surpreendida no local pelo criminoso. De acordo com a Polícia Militar, o 7º Batlhão (São Gonçalo) foi acionado, mas encontrou a casa da vítima aberta, porque ela já havia sido levada para a unidade de saúde. A Polícia Civil informou faz diligências para esclarecer o caso.

Ela trabalhava em uma creche particular de Niterói, também na Região Metropolitana do Rio. "A Passo a Passo Creche Escola hoje está em LUTO. Nossa querida Professora Angélica Lima já não está entre nós. Sua dedicação e cuidados com as crianças, amigos de trabalho e pais, sempre serão lembrados. Nossa eterna gratidão pela convivência e sensibilidade como pessoa humana. Desejamos que Deus conforte a família e que Angélica esteja em seus braços", publicou a instituição.

O corpo da vítima será enterrado amanhã.