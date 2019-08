Edutech usa dados para melhorar gestão escolar e aumentar nota do Enem

temporada de preparativos para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) foi a o ocasião escolhida pela startup Evolucional - especializada em ciência de dados aplicada à gestão escolar - para lançar um novo produto, o Transforme. O novo sistema tem o objetivo de fazer as escolas aproveitarem melhor os dados e acelerar a qualidade de ensino a partir do levantamento de pontos para melhoria da escola; priorização na implantação de soluções; e reuniões por meio de vídeo conferência dos gestores com a equipe pedagógica da startup. O diagnostico é feito a partir das notas que as escolas alcançam no Enem. A empresa foi fundada em 2014 em Campinas e atualmente está presente em 2.200 escolas (todas privadas) de 720 cidades em todo o país. Na Bahia, atendem a 197 escolas localizadas em 70 municípios. A startup, uma representante das chamadas Edutechs, que aliam educação e alta tecnologia, registrou crescimento de 300% desde o início de sua operação. Sua busca é a de inovar a gestão de escolas a partir do uso do que chama de ``educação baseada em evidências´´, uma metodologia baseada em dados usada para orientar decisões gerenciais. Para isso, a empresa realiza simulados - e também outros sistemas de ensinos, alguns em fase de experiência – para medir as competências dos estudantes e fazer evoluir a qualidade de ensino das escolas e a expertise dos alunos, mostrando em quais matérias cada um dos adolescentes melhor se desenvolve. Um dos carros chefes da startup é o simulado do Enem: só no ano de 2018 a Evolucional realizou 800 mil simulados em quase 2 mil escolas privadas (parceiras) de todo o país. Com o sistema avançado e o uso do TRI (Teoria de Resposta ao Item) empresa alcançou 99,7% de precisão em relação à nota real do exame. A escola que ficou em primeiro lugar na média geral do exame, o colégio Farias Brito, de Fortaleza (CE), é parceiro da startup.





Percebemos que os simulados existentes não davam uma precisão correta para o estudante. Muitas vezes, ao realizar simulados a nota era uma e, na vida real, o resultado era completamente diferente. Com a Evolucional, a estimativa da nota é o mais próximo da que ele alcançará no Enem, assim conseguimos auxiliar de maneira assertiva na tomada de decisão do aluno”. Explica Rodrigo Amuchastegui, CMO da empresa.

Live no Face debate outdoor





Em tempos de digitalização de toda a vida, o outdoor continua como a segunda mídia mais utilizada para a publicidade em Salvador. Sua importância para o mercado é tamanha que as placas têm até um dia oficial, 31 de agosto. Para comemorar a data, a Associação Baiana do Mercado Publicitário (ABMP) realiza, depois de amanhã (29/8), às 15h30, um programa especial do programa ``Quem sabe faz a live´´, na página da entidade no Facebook. Entre os convidados para o debate estão o ex-presidente da Central de Outdoor Nacional, fundador da empresa Contato Brasil, e apresentador do programa Grandes Nomes da Propaganda, do canal Record News, Raul Nogueira Filho; o sócio fundador da VêMais Mídia Externa e também ex-presidente da Central de Outdoor Nacional, Valério Junkes; e o ex-secretário municipal de Trabalho Esporte e Lazer de Salvador e atual vereador, Geraldo Júnior. No bate-papo, serão abordados assuntos como a importância e capacidade de penetração e alcance que a mídia exterior (especialmente o outdoor) possui diante dos soteropolitanos, situação da regularização dos outdoors na capital e o futuro desse formato de mídia na Bahia. O `´Quem sabe faz a live´´ vai ao ar semanalmente, às terças, e é apresentado por Léo Sampaio.





Futebol no shopping

O Parque Shopping Bahia – previsto para ser inaugurado até dezembro em Lauro de Freitas - vai receber a única operação da Paris Saint Germain Academy do estado. Será um espaço de 8 mil m² voltado para o ensino de futebol a partir de metodologia desenvolvida pela equipe técnica do clube francês. A academia terá quatro campos de Fut 7 e um campo de Fut 11, além de6 quadras de areia para aulas de futevôlei, vôlei de praia e beach tênis. A academia também vai oferecer um espaço de coworking (escritório compartilhado) para que pais e mães possam trabalhar enquanto as crianças fazem as aulas. A estrutura ainda terá vestiários masculinos e femininos com duchas aquecidas, duas operações de restaurantes e arquibancadas com 8 níveis.













Quem sobe primeiro





Para cumprir o objetivo de fidelizar e ganhar clientes em um mercado competitivo, a de moda e equipamentos esportivos, a Track&Field tem usado como estratégia a realização de eventos para esportistas. A aposta tem dado certo. Em dez anos de operação na Bahia, a marca saltou de uma loja – aberta em2009 no Salvador Shopping – para oito unidades, incluindo uma em Trancoso, no extremo sul do estado. E, no ano que vem, vai inauguram mais uma no mês que vem, em Feira de Santana, e outra, em 2020, em Lauro de Freitas. Só neste ano, as experiências esportivas promovidas pela Track&Field receberam a inscrição de 10 mil pessoas. Para marcar a passagem desta década, a empresa promove, pela primeira vez, uma corrida vertical (subida de escadas). O desafio – inspirado na Empire State Run-Up de Nova Iorque (EUA) – está marcada para 10 de novembro. Ganha que subir primeiro os 39 andares (143 metros) entre o térreo e o heliponto do edifício o Mundo Plaza (Av. Tancredo Neves). Quem tiver fôlego pode se inscrever no site www.tfsports.com.br









FIQUE POR DENTRO

Calçados - Em continuidade ao seu plano de expansão, a DiFábrica Calçados vai mudar sua marca para ser chamada agora de Diff´s. A ideia, segundo a empresa, é reforçar a tendência de moda com preço acessível. A nova fase coincide com a abertura – depois de amanhã (29/8) - de uma nova unidade na Pituba. A loja terá uma área de 1.000 m2 e gerará 86 empregos diretos e indiretos. Esta será a quinta loja na região metropolitana de Salvador, lembrando que a marca já está presente nos bairros da Calçada e Cajazeiras, além das cidades de Lauro de Freitas e Camaçari.





Semiárido - Subsidiar a elaboração de políticas públicas e privadas para o Semiárido Nordestino. É com este objetivo que o Banco do Nordeste firmou convênio com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa Territorial. A iniciativa visa estruturar o Sistema de Inteligência, Gestão e Monitoramento Territorial Estratégico (SITE) para a Região, com foco no desenvolvimento sustentável da agropecuária. O BNB financiará os estudos com aplicação de R$ 1,5 milhão, por meio do Fundo de Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico e de Inovação (Fundeci). Os recursos apoiarão pesquisas e estudos, com vistas à melhoria da produtividade dos setores econômicos, de modo a potencializar negócios. O projeto será realizado ao longo de 12 meses.





Telefonia - A TIM inaugurou, na última quinta, mais uma loja digital em Salvador. O espaço tem 120m² e equipe de 20 colaboradores para cumprir a promessa de atendimento personalizado e interatividade com produtos e serviços ofertados pela operadora. A nova loja pertence ao Grupo FACELL, responsável pela operação de 15 pontos de venda nas cidades de Fortaleza, Natal e Salvador. “Apostamos na evolução do antigo PDV (ponto de venda) para o PDX (ponto de experiência), espaço onde vamos além da comercialização e exposição dos nossos serviços e produtos”, garante Daniel Moreira, diretor de Vendas da TIM Nordeste. A Operadora está presente com a tecnologia 4G em 200 cidades baianas, alcançando 85% da população urbana do estado.





BPM - A Arcos Consultoria, empresa especializada em Assessoria de Gestão Empresarial, Gestão da Qualidade, Padronização de Processos e Formatação de Franquias, estará presente ao BPM DAY Bahia, que acontecerá em 24 de setembro, no Senai Cimatec. O consultor empresarial e sócio-proprietário da Arcos, Danhil Medeiros, coordenará o wokshop BPM: Primeiros Passos e Métodos para Organizar Melhor os seus Processos, aplicando a metodologia do World Café, técnica utilizada para estimular a criatividade, explorar temas relevantes e fazer aflorar a inteligência coletiva dos participantes. A padronização de processos é a solução que muitas empresas encontraram para garantir a assertividade das suas operações. Criar uma visão única do processo por meio da padronização das tarefas é cada vez mais necessário para obter a tão desejada excelência operacional. Além disso, existem outros benefícios muito atrativos para as organizações, como a redução de custos e o aumento da qualidade.