Efeito colateral do pacote do pacto federativo

A aprovação das três PECs que integram o pacote do pacto federativo, apresentado ontem ao Congresso, pode pôr em risco a estratégia montada pela base governista para a sucessão de 2022 na Bahia. Segundo avaliações feitas por líderes do PT, a proposta que cria mecanismos de emergência fiscal obriga os estados a adotarem medidas impopulares, especialmente junto aos servidores públicos, para ter acesso ao bolo de R$ 400 bilhões que serão distribuídos pela União aos governos.

Entre elas, redução da jornada de trabalho com corte de salários, veto a reajustes, promoções e criação de cargos, suspensão de concursos e de novas despesas obrigatórias e concessão de benefícios tributários. Embora permitam sanar problemas financeiros, as medidas podem colocar o governo estadual em rota de colisão com uma classe numerosa e provocar perda gradual de votos.

Para cardeais petistas, sobraria para os candidatos governistas o ônus eleitoral pela adoção de regras rígidas de controle de gastos.

Oferenda devolvida

O deputado federal Sérgio Brito (PSD) confirmou ontem a aliados que não retorna mais ao comando da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedur). Fora da pasta há 35 dias, Brito atribuiu a decisão à recusa do governador Rui Costa (PT) em vitaminar o caixa da Sedur ou entregar para o PSD a chefia da Conder, cota dos petistas. Contudo, o parlamentar sinalizou ao Palácio de Ondina que aceitaria ceder o mandato para Paulo Magalhães (PSD) caso seja nomeado conselheiro do Tribunal de Contas do Estado ou dos Municípios na primeira vaga que surgir. Até lá, colocar o deputado federal Nelson Pelegrino (PT) na Sedur é a saída mais provável para reacomodar Magalhães na Câmara, parte do acordo firmado entre Rui e o senador Otto Alencar (PSD).

Amizade de inimigos

De olho na prefeitura de Porto Seguro, o deputado estadual Jânio Natal (Podemos) iniciou um processo de aproximação com a prefeita da cidade, Claudia Oliveira (PSD). Derrotado por ela na disputa de 2012, Jânio quer entrar no páreo em aliança com a rival. Reeleita em 2016, Claudia ainda não achou nomes competitivos para apoiar na sucessão, lacuna cobiçada pelo deputado, que propôs trocar o Podemos por uma sigla aliada à prefeita.

Legado salvo

Considerado um dos mais importantes fotógrafos do país, o baiano Voltaire Fraga (1912-2006) terá seu acervo recuperado por meio de um projeto do historiador Elson de Assis Rabelo, selecionado ontem para receber a Bolsa de Estímulo à Conservação Fotográfica, criada pela Fundação Nacional das Artes (Funarte). A proposta de Rabelo é reunir e proteger as imagens que retratam cenas da antiga Bahia, trabalho que colocou Fraga no panteão dos gênios da fotografia brasileira.

Bota-fora

De todas as regiões, o Nordeste tem o maior índice de eleitores favoráveis à saída do presidente Jair Bolsonaro do PSL, aponta nova pesquisa do Instituto Paraná. No total, 40,9% acham que ele deve deixar a sigla, ante 37,5% da média nacional.