Efeito Coronavírus: Martagão Gesteira adia 5ª Corrida Colorida

Mais um evento foi adiado em Salvador por causa do Novo Coronavírus. Diante das recomendações globais de se evitarem aglomerações, o Hospital Martagão Gesteira decidiu adiar a 5ª Corrida Colorida, prevista para ser realizada no próximo 5 de abril.

Segundo a nota divulgada pelo hospital, a decisão tomada é uma "medida de precaução e segurança aos envolvidos no evento, que costuma reunir milhares de pessoas de diferentes faixas etárias para viver uma experiência feliz e divertida com suas famílias, e ainda ajudar o hospital, que é referência em pediatria há 55 anos".

A Corrida Colorida é um dos eventos organizados pelo Martagão Gesteira para arrecadar recursos para o hospital que atende mais de 80 mil crianças e adolescentes todos os anos.

Nas quatro edições anteriores, mais de 10 mil pessoas participaram do evento. Para a 5ª edição, a expectativa era que mais de 3 mil pessoas participassem da corrida. A nova data de realização do evento ainda não foi divulgada.

Ainda segundo a nota, "as pessoas que já efetivaram suas inscrições poderão optar por permanecer inscritas para o evento, quando este for realizado, ou então reaver integralmente o valor investido. O Hospital irá fazer contato com todos os inscritos".