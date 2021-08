Efeito Rebeca: repórter da Globo surpreende com salto mortal ao vivo

O repórter Diego Haidar, da Globo, chamou atenção com um salto nesta segunda-feira (2), durante o telejornal RJ1, exibido no Rio de Janeiro.

Diego revelou que já fez ginástica por um breve período de tempo na adolescência e disse que iria arriscar o site como uma maneira de incentivar o esporte. A apresentadora Mariana Gross ficou impressionada com o resultado.

Diego Haidar herói do RJTV. Rumo a Paris 2024! pic.twitter.com/h9LRDS2jJz — Erick Rianelli (@ErickRianelli) August 2, 2021

A cena foi durante uma reportagem o centro de treinamento do Flamengo, onde a ginasta Rebeca Andrade se preparou para a Olimpíada - ela conquistou duas medalhas em Tóquio, ouro no salto e prata no geral.

“Treinei ginástica em um breve período da minha adolescência. Achei que já não sabia mais de nada, mas o professor Ângelo (Sabino) me ajudou a descobrir que não é que eu sei alguma coisinha ainda? Vou fazer um exercício aqui, torçam por mim, mas que fica como um incentivo ao esporte, e eu dedico para a Rebeca”, disse Diego.

No estúdio, as apresentadoras Mariana Gross e Priscila Chagas ficaram surpresas. "É mentira", chegou a dizer uma delas.

"É como andar de bicicleta, só precisa estar com o corpo em dia", teorizou o repórter depois.

“Eu não estou acreditando, pior que é ele mesmo! É o Diego Haidar de verdade! A gente está surpresa aqui! Revelações ao vivo no RJ1. Olha a altura que ele foi”, disse Mariana, que fez as vezes de juíza e deu nota 10 ao salto do colega.