Eficiência na finalização da venda pode garantir volta do cliente

Há quem pense que depois de atrair o comprador e negociar o produto, o próximo passo é comemorar a venda e correr para o abraço. Porém, a finalização da compra e o pós-venda são etapas de grande importância para garantir a satisfação e a fidelização do cliente. No mundo do e-commerce, a falta de diversidade na entrega, o mal funcionamento nas opções de pagamento e os erros no controle de estoque podem levar à perda de um cliente para compras futuras. Já a ausência de uma pesquisa de avaliação pode fazer com que os mesmos erros sejam repetidos em novas operações, gerando ainda mais dor de cabeça.

Com a chegada da temporada de compras de fim de ano, o mercado online se prepara para o que deve ser o maior evento de comércio eletrônico da história. Por conta do impacto da pandemia é esperado um aumento substancial na busca por lojas virtuais. Segundo dados da Abcomm, o comércio eletrônico deve crescer 18% no Brasil ainda em 2020 e movimentar cerca de R$ 106 bilhões, muito desse faturamento, impulsionado pela demanda que deve disparar a partir da Black Friday.

A loja online que não estiver preparada para dar conta da demanda pode ver seus sonhos de crescimento rapidamente se transformarem em pesadelo. Para ajudar na expansão dos horizontes de negócios das empresas baianas através do ambiente digital, o Wix, em parceria com o Correio, realizará a quarta live E-Commerce, hoje, às 19h30, através do instagram.com/correio24horas, abordando o tema: “Fechando o ciclo de uma venda: processamento de pedidos e entrega de mercadorias”, com a gerente geral de pagamentos Wix, Isla Marchini.

Sem frustração

Na finalização das vendas, o primeiro passo para evitar sustos é se certificar que todos os produtos anunciados estão em estoque. Afinal, é frustrante para o cliente, depois da pesquisa e decisão, descobrir que o produto está esgotado na hora da finalização da compra. “Posso garantir que não é uma experiência agradável vender e descobrir que não há nada para ser despachado”, afirma Ronnie Magalhães, gerente de produto Wix. “O vendedor deve estar atento e utilizar o máximo de ferramentas para evitar que isso aconteça. Na Wix, desenvolvemos um gerenciador - recurso que auxilia no controle de estoque para os produtos que são vendidos através da plataforma”, afirma.

Caso a venda seja realizada através de canais alternativos como marketplace, as operações podem ser integradas com uma das empresas parcerias de planejamento de recursos empresariais, garantindo o controle total do inventário independente do canal de venda.

Pagamento

Na hora do checkout, as opções de pagamentos devem estar devidamente integradas e funcionando, e o vendedor deve estar sempre atento a este quesito. É o que alerta Isla Marchini. “É importante atentar às taxas que são cobradas de cada provedor de pagamento e, também, o suporte prestado por cada um deles”, explica. “Para facilitar esse processo, nossa plataforma hoje conta com o Wix Pagamentos, que permite ao cliente comprar sem sair do site, o que chamamos de checkout transparente”, diz.

Com relação ao frete, é sempre bom ter em mente que o cálculo em tempo real com os Correios oferece valores diferentes para cada região do Brasil e que talvez valha a pena ter valores diferenciados em mercados mais competitivos, pensando em uma conversão maior. A plataforma permite você a criar regras de frete por estado. “Além disso, oferecer vantagens como frete mais baixo, retirada na loja e outras facilidades que o só negócio local tem é visto com bons olhos pelo consumidor que está próximo a você”, afirma Isla.

Depois da compra

De acordo com a gerente de pagamento Wix, programar iniciativas para verificar a satisfação do cliente após o recebimento do produto e mantê-los engajados para que voltem a comprar é fundamental para qualquer e-commerce. “A pesquisa da Dunnhumby aponta que 44% dos consumidores brasileiros experimentaram novas marcas desde o início da quarentena. Por isso, é importante oferecer uma ótima experiência aos seus clientes para que eles continuem comprando do seu negócio”, conclui.

Além disso, mudar o foco da aquisição para a retenção de clientes após a primeira compra ajuda a transformar os consumidores sazonais em clientes fiéis. Ferramentas que podem ser aplicadas nesta atividade são: marketing por e-mail, programas de fidelidade do cliente, ofertas únicas e anúncios de retargeting (publicidade on-line direcionada aos consumidores com base em suas ações anteriores na Internet).

Dicas para fechar o ciclo de venda

Organize o seu estoque - O vendedor deve estar atento e utilizar o máximo de ferramentas de controle de estoque para evitar o produto anunciado esteja esgotado. Pagamento atualizado – É importante se certificar que as opções de pagamentos estão devidamente integradas e funcionando. Frete e Pronta Entrega – Verifique se vale a pena ter valores de entrega diferenciados em mercados mais competitivos. Retirada na loja e outras facilidades também podem ganhar a preferência do cliente mais próximo. Pós-venda - Programar pesquisas de satisfação do cliente após o recebimento do produto pode mantê-lo engajado para que volte a comprar. Marketing por e-mail, programas de fidelidade, ofertas únicas e anúncios de retargeting também podem fortalecer a sua marca junto à preferência do cliente para compras futuras.

