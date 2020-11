Ei, você já se cuidou hoje?

Você já se cuidou hoje? Já percebeu o quanto de você precisa ser inserido no seu tempo? Já ligou para o seu médico? Já fez aquele exame que precisa ser feito? Já fez o auto exame? E aquele curso que você sempre quis fazer? E aquela viagem dos sonhos? Já arriscou sair da rotina? Surpreender a si mesmo fazendo aquela programação que você tanto ama?

Você já reparou que anda cuidando demais dos outros? Prestando atenção demais nos caminhos que o outro anda escolhendo? E sobre você? Sobre os seus gostos e vontades, qual a sua ação? Quais os seus caminhos? Qual a sua maior vontade? Você já tirou aquele enorme peso das costas? Já pediu desculpas? Já desculpou o outro e a si? E aquele sol na praia? Aquele banho de cachoeira que lava a alma?

Você já se cuidou de verdade?

Cuide de você um pouco. Pega um cineminha, leia um livro divertido. Ou então não faça nada. Apenas deite no sofá com as penas estiradas e descanse sem pensar um pouco no cuidado que você precisa dedicar ao outro. Permita-se descansar um pouco. Você merece. E mesmo que o mundo desabe caso você deixe de cuidar do mundo à sua volta, deixe que desabe.

Uma das maiores lições que aprendi com a vida é que as pessoas sempre dão um jeito de se virar caso a gente deixe de existir amanhã. Ninguém vale o nosso esforço cego e desmedido.

Cuidar dos outros é bom, mas nunca deixe de cuidar de si.

Se possível, cuide-se todos os dias.



*Edgard Abbehusen é escritor, compositor, redator, baiano, criador de conteúdo afetivo e autor de livros; Ele publica textos exclusivos aos domingos no site do CORREIO e redes sociais Acompanhe Edgard no Twitter e Instagram