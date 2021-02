'Ela está em minhas prioridades de voto', diz Rodolffo sobre Lumena

A confusão causada por uma maquiagem foi uma das grandes polêmicas do BBB21 até agora, tanto que a repercussão do caso ainda continua. Dessa vez, Rodolffo afirmou para Caio que a atitude de Lumena em relação ao acontecido tornou a baiana uma de suas opções de voto.

"Eu recuei, fiquei na minha, não forcei amizade com ela. Deixei a poeira baixar, fui buscar o travesseiro, repensar. Não fui adular ela, continuar me desculpando. Eu me desculpei já. Foi o que te falei, não tem que ficar se desculpando. Se desculpou? Desculpou. Vai parar para pensar na sua atitude, ver realmente o que está correto ou não está e se corrigir", contou o sertanejo. "O segundo ponto que me pegou foi que ela sentou na mesa pra conversar, eu entrei pra fazer um comentário e ela: 'Depois eu falo com você.' Eu recuei de novo, fiquei caladinho", continuou.

Rodolffo foi o indicado pelo "G6" e está no paredão com Sarah e Kerline. Lumena afirmou para Nego Di e Lucas Penteado que estava trabalhando para que o grupo o indicasse ao paredão.

"Ela está na minha lista de prioridades de voto", afirmou o cantor.