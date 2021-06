Elba Ramalho faz live junina com participação de Juliette Freire nesta quarta

A cantora Elba Ramalho abre a programação de lives para o final de semana nesta quarta-feira (23), com a participação de Juliette Freire. As duas artistas se encontraram ontem em ensaio na Vila Sítio São João, de onde será transmitida hoje a apresentação.

Com o orçamento das prefeituras e estados impactados pela pandemia, foi preciso, mais do que nunca, contar com o apoio de marcas para manter viva a tradição e a forte economia desse período.

A cervejaria Bohemia montou um circuito de lives que estão ajudando a manter vivas as raízes nordestinas e movimentar as celebrações, seguindo todos os protocolos de segurança contra o novo coronavírus. Grandes nomes como Elba Ramalho, Limão com Mel, e Mastruz com Leite fazem parte da programação.

“Não poderíamos deixar os nordestinos órfãos da festa mais tradicional dessa região. Então preparamos uma série de lives que vai manter acesa a chama da festa, além de difundir essa cultura pelo mundo”, comentou Ismênia Barbosa, gerente regional de eventos da Ambev.

Além dos nomes nacionais, a programação musical também valoriza artistas locais, que vão abrilhantar ainda mais a festa. “Prestigiamos os artistas locais que também têm sofrido tanto nessa pandemia. Teremos, por exemplo, 20 artistas locais de Caruaru na live no dia de São João, e em Campina Grande não pode faltar Biliu de Campina, que é um ícone do tradicional forró”, exemplificou Ismênia.

Todas as medidas de prevenção contra a Covid-19 serão respeitadas nesse circuito, incentivando a população a manter o distanciamento social. Os forrozeiros de todo o país estão sendo convidados a comemorar em casa, arrastar o sofá e forrozear com a programação de lives do São João Bohemia.

Programação

23/06 - São João de Campina Grande

Elba Ramalho, Eliane, Biliu de Campina, João Lacerda e Samya Maia

Horário: 20h30

Canal: youtube/osaojoaodecampina



23/06 - São João de Todos

Noda de Caju

Horário a definir

Canal: youtube/suamusica



24/06 - Mansão do Forró de Caruaru

Brasas do Forró, Elifas Junior e 20 artistas da cidade de Caruaru

Horário: 12h

Canal: youtube/mansaodoforro



24/06 - São João de Campina Grande

Katia Cilene, Sirano e Sirino, Raniery Gomes, Niedson Lua e Geovane Junior

Horário: 20h30

Canal: youtube/osaojoaodecampina



24/06 - São João de Todos

Fulô de Mandacaru e Brasas do Forró

Horário a definir

Canal: youtube/suamusica



25/06 - São João de Todos

Mastruz com Leite e Eduarda Brasil

Horário a definir

Canal: youtube/suamusica



26/06 - São João de Campina Grande

Cavaleiros do Forró, Cascavel, Stella Alves e Fabiano Guimarães

Horário: 20h30

Canal: youtube/osaojoaodecampina



26/06 - São João de Todos

Limão com Mel, Cavalo de Pau e Mara Pavanelly

Horário a definir

Canal: youtube/suamusica



27/06 - São João de Todos

Eric Land, Lucas Boquinhas e Luan Estilizado

Horário a definir

Canal: youtube/suamusica



29/06 - São João de Campina Grande

Cavalo de Pau, Brasas do Forró, Anna Barros e Garotinho

Horário: 20h30

Canal: youtube/osaojoaodecampina