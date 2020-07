Élber avalia retorno dos treinos e relata preocupação com covid

O Bahia ainda aguarda uma definição sobre quando voltará a disputar partidas, mas nos treinos, os jogadores parecem cada vez mais próximos de matar a saudade dos jogos.

Na terceira semana de treinos desde que retomou as atividades presenciais na Cidade Tricolor, o clube tem avançado nos protocolos. Dividindo o elenco por setores, o Bahia iniciou os trabalhos que simulam situações de jogo e exigem maior grau de proximidade entre os atletas.

Na manhã desta quarta-feira (1º), por exemplo, atacantes e marcadores realizaram um treino de ataque contra defesa. A atividade contou ainda com a participação dos goleiros, que no início da retomada estavam fazendo apenas trabalhos específicos.

Para o atacante Élber, os treinos estão sendo avaliados de forma positiva, mas ele reconhece que o time não vai estar no seu melhor nível técnico quando a bola voltar a rolar.

"É até complicado falar nesse momento, foram poucos dias de treinos presenciais, foram mais treinos físicos. Mas pela qualidade que o nosso elenco tem, em dois ou três jogos vamos voltar ao normal. Espero que quando tudo voltar ao normal a gente consiga voltar com pelo menos 70% ou 80% do que a gente vinha fazendo anteriormente para manter a sequência positiva que a gente estava tendo durante o ano", afirmou o camisa 7.

Manter o nível das atuações, inclusive, é uma expectativa particular de Élber. O atacante vivia uma das suas melhores pelo Bahia fases quando o calendário foi paralisado por conta da pandemia do novo coronavírus.

Titular nos dez primeiros jogos do time principal do ano, Élber anotou quatro gols e em 2020 está atrás apenas de Gilberto, artilheiro do Bahia com sete gols.

"Eu espero continuar fazendo o que vinha nesse início de temporada. Fazendo bons jogos, ajudando a equipe com gols, assistências, e o mais importante que são os triunfos. Espero continuar assim, e que o grupo siga da mesma forma e que alcance as conquistas", disse.

Preocupação

Apesar da expectativa pela volta dos jogos, Élber não esconde a preocupação com o coronavírus. Ele afirma que o clube tem dado toda a estrutura necessária para o trabalho diário na Cidade Tricolor, mas afirma que é preciso ter cuidado para não colocar a família em risco.

"A preocupação é a mesma. Quando estávamos trancados em casa não podíamos sair, apenas para o necessário, de vez em quando ir ao mercado, farmácia... Como voltaram os treinos presenciais, os cuidados são os mesmos, não podemos relaxar, é um vírus que se transmite muito fácil e temos filho pequeno, esposa, não queremos que isso chegue em casa. Então, temos que tomar cuidado para que isso não nos afete e não afete a nossa família", afirmou.