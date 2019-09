Élber brilha em triunfo do Bahia e encerra jejum na Série A

O torcedor do Bahia viveu uma novidade nesta quarta-feira (25), no triunfo sobre o Botafogo na Fonte Nova. O tricolor venceu por 2x0, mas nenhum dos gols foram feitos por Gilberto. Seus companheiro de ataque, Élber e Artur, brilharam.

Para Élber, o gol representou o fim de um jejum. Ele era um dos poucos atacantes do tricolor que ainda não haviam marcado na Série A. Ele já havia entrado em campo 15 vezes pelo campeonato e nada.

Tem mais: o tempo de jejum. O último gol do camisa 7 havia sido contra o São Paulo, no dia 22 de maio, fora de casa, pela Copa do Brasil. Foram mais de quatro meses sem comemorar.

"Acho que toda a equipe está de parabéns, fizemos um grande jogo. Acho que depois da expulsão ficou um pouco mais fácil também. Agora é continuar lá em cima, brigando pelas primeiras colocações. Pensar no Avaí que é mais um jogo complicado", disse o atacante na saída de campo.

Com o gol marcado por Élber, o único atacante do Bahia que ainda não marcou na Série A agora é Lucca. O jogador, porém, é um reforço recente. Ele chegou ao Fazendão no final de julho, após a pausa para a Copa América.

Artur também tirou o peso das costas. Ele já havia balançado as redes três vezes pelo Brasileiro, mas o último havia sido há quase quatro meses. Foi no triunfo por 3x2 sobre o Fluminense, na Fonte Nova, no dia 26 de maio.

O Bahia volta a campo na segunda-feira (30), contra o Avaí, em Florianópolis. O jogo começa às 20h.