Élber vibra com bom momento no Bahia: 'Lesões atrapalhavam'

Se tem um jogador do Bahia que está feliz da vida é Élber. Depois de ganhar a vaga de Lucca e voltar a ser titular do tricolor, o atacante balançou as redes nos dois últimos jogos do Esquadrão. No desembarque em Salvador após a vitória por 2x0 sobre o Avaí, o atacante comemorou a boa fase.

"As lesões me atrapalharam bastante esse ano, mas agora já estou recuperado, estou feliz pelo meu momento, e espero continuar ajudando a minha equipe. E que as lesões não voltem nunca mais", disse Élber.

"Como as lesões não estão acontecendo, a confiança vem naturalmente. Os meus companheiros me passam total confiança para eu desempenhar o melhor futebol, o treinador também. Quando você tem essa confiança, você joga tranquilo para fazer o melhor", continuou o camisa 7.

O triunfo em Santa Catarina levou o Bahia aos 37 pontos e deixou o tricolor na sexta colocação do Brasileirão, dentro da zona de classificação para a Libertadores. Com os dois próximos compromissos em casa (contra Athletico-PR e São Paulo), Élber acredita que o Bahia pode buscar voos ainda maiores.

"Sabemos o quanto foi difícil para a gente entrar no G6, esperamos continuar até o final do campeonato e, quem sabe, conquistar posições até melhores, dentro do G4. Temos que manter essa pegada no campeonato, jogando fora e em casa, e continuar nas primeiras colocações", analisou o atacante.

O elenco do Bahia volta aos treinos nesta quarta-feira (2º), quando inicia a preparação para enfrentar o Athletico-PR, no próximo sábado (5), às 19h, na Fonte Nova.