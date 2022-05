'Ele me odeia', diz Anitta sobre Bolsonaro em entrevista

A cantora Anitta, em entrevista a J Balvin para o site Interview Magazine, nesta quinta-feira (27), disse que o presidente da República Jair Bolsonaro (PL) a odeia e que a estratégia dele seria usar seu nome apenas "para criar buzz online".

"Não vou deixá-lo fazer isso. Então estou evitando dizer o nome dele. Eu o chamo de Voldemort", respondeu a cantora brasileira ao ser questionada se ela acha que Bolsonaro não gosta dela. O personagem citado por Anitta faz parte do universo de Harry Potter - na saga, os personagens se referem a ele como "aquele que não deve ser nomeado".

Durante a entrevista, Anitta também comentou se pensa em se candidatar a presidência da República em uma futura eleição. Em resposta, a cantora explica que tem 29 anos e que para disputar a corrida presidencial pelo Palácio do Planalto seria necessário ter 35 anos.

"Eu só quero ter certeza de chamar a atenção para as coisas importantes. Então, se eu precisar brigar com o presidente, eu vou brigar. Se eu precisar brigar com o ministro, eu vou brigar, como já fiz", declarou.

Ao descartar uma eventual candidatura, Anitta diz ainda que antes de começar a se envolver com política, não sabia "como os seres humanos podem ser maus" e que o poder "deixa as pessoas cegas"



Originalmente publicada no JC Online​​​​​​​