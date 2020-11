Eleições 2020: E-título se torna o app mais baixado no Brasil; saiba como usar

O aplicativo E-título atingiu número superior a 4 milhões de downloads somente nesta segunda-feira, 9, e se tornou o app mais baixado no Brasil nas categorias “apps em alta”, da Google Play, e “apps gratuitos”, da Apple Store. A ferramenta disponibilizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é uma versão digital do título eleitoral e passou por atualizações em 30 de setembro.

O TSE aponta uma tendência ainda maior de crescimento nos acessos no decorrer desta semana que antecede o 1º turno das Eleições Municipais 2020. De acordo com o órgão, o estado de São Paulo lidera o ranking, com 1.184.683 downloads, seguido por Minas Gerais (303.103), Bahia (278.191), Rio de Janeiro (273.309) e Paraná (215.055).

Vantagens e segurança

Em face da crise sanitária provocada pelo coronavírus e das normas de isolamento social recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), as novidades no aplicativo representam possibilidades viáveis e acessíveis ao eleitor neste ano. Dentre as novas funções, o documento virtual agora mostra a foto dos cidadãos que realizaram cadastramento biométrico, permitindo o ingresso na seção eleitoral somente com a apresentação do perfil no aplicativo.

Além disso, o e-Título também permite a emissão de certidões de quitação eleitoral e de crimes eleitorais - que estarão disponíveis ao eleitor a qualquer momento - informa o endereço do local de votação e fornece informações sobre a situação eleitoral. Por meio da ferramenta, o usuário também conta com a opção de se cadastrar voluntariamente como mesário.

O aplicativo também reforçou a segurança, com o objetivo de oferecer maior proteção aos dados do usuário. O e-Título passou a requisitar respostas em um formulário, a fim de validar que a conta digital do eleitor é autêntica. Apenas as pessoas que responderem com sucesso ao questionário poderão usar o serviço. Há também a necessidade de criação de senha de acesso do eleitor ao app.

Justificativa de ausências por aplicativo

Os eleitores impossibilitados de comparecer ao domicílio eleitoral no dia da votação poderão utilizar o e-Título para justificar ausência. A funcionalidade identifica a geolocalização do usuário solicitante e estará disponível somente no dia da eleição, das 7h às 17h.

Para fazer a justificativa fora do dia da eleição, o eleitor poderá apresentar documento que comprove o motivo da ausência à votação em até 60 dias após cada pleito ou em até 30 dias após retorno ao Brasil.

Como baixar

O aplicativo da Justiça Eleitoral pode ser baixado de forma gratuita, em celular ou tablet, pelas lojas online Google Play (Android) e Apple Store (IOS).