Eleições 2020: veja em que horário votar no domingo

Com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de ampliar o horário de votação nas Eleições 2020 em uma hora mais cedo, os eleitores irão às urnas de 7 horas às 17 horas (considerando o horário local) no primeiro turno, marcado para o domingo, 15, e, onde for necessário, no segundo turno, programado para 29 de novembro.

A ampliação do horário para votar foi definida ainda em agosto devido à pandemia da covid-19. Haverá horário de votação preferencial de 7h às 10 horas para pessoas acima de 60 anos, que fazem parte do grupo de risco para o coronavírus. No entanto, elas podem, se preferir, votar em outro horário dentro do tempo total disponível.

Além disso, nenhum eleitor será impedido de votar se for nesse horário preferencial, desde que respeite o atendimento prioritário. O objetivo é garantir mais tempo para que eleitores votem com segurança e tentar reduzir as possibilidades de aglomeração nos locais de votação. Em 2020, quase 148 milhões de eleitores no Brasil estão aptos a participar do pleito.

Conforme o TSE, o cronograma foi definido após análise de estatísticos do Tribunal e avaliação de uma consultoria técnica, formada por especialistas do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), Insper, Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e Universidade de São Paulo (USP).

A definição de um horário de votação preferencial para pessoas mais idosas também passou por orientação da consultoria sanitária formada pela Fiocruz, Hospital Sírio Libanês e Hospital Albert Einstein.